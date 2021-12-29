Полиция охраны Харьковщины намерена пополнить автопарк новыми LADA Niva

За каждую собираются отдать более полумиллиона гривен.

Управление полиции охраны Харьковской области планирует приобрести в лизинг российские автомобили LADA NIVA Classic.

Информация о тендере появилась на портале публичных закупок ProZorro.

Указывается, что автопарк полиции охраны намерен пополнить четырьмя LADA Niva 2021 белого цвета и двумя – серого. Ожидаемая стоимость составляет 3 065 294,04 гривны , то есть один внедорожник обойдется в 510 882,34 грн .

Нужны только новые автомобили 2021 года выпуска. Лизинг планируется в течение 12 месяцев с предоплатой не более 30%. Аукцион намечен на 12 января.

Комплектация "Нивы" для полиции включает в себя иммобилайзер, подушку водителя безопасности, аудиоподготовку, обогрев зеркал. Из спецоборудования предусмотрена световая акустическая панель "Стрела Ultra Slim". Также легковые автомобили будут иметь двигатель бензинового типа, механическую коробку передач. Кроме того, условиями тендера является трехлетняя гарантия и потенциальный пробег в 100 тысяч км.

Ранее рассказывалось о том, что Кабмин продлил запрет на ввоз автомобилей в Украину из РФ.