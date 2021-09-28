Полиция провела облаву на банду автоворов, которые угоняли машины в пригородах столицы

Полиция провела облаву на банду автоворов, которые угоняли машины в пригородах столицы

У подозреваемых обнаружили автономера и полуразобранные машины

На Киевщине полиция арестовала банду автоворов. Задержание состоялось одновременно по разным адресам и неожиданно для подозреваемых. Некоторые из них даже не успели надеть штаны.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Мужчин подозревают в похищении дорогих машин в пригородах столицы. Подозреваемые выбирали только новые автомобили, которые не имели сигнализации, отмечают правоохранители. Машины похищали преимущественно ночью из дворов, которые не имеют охраны, отгоняли в гараже и разбирали на запчасти, которые затем продавали.

Полиция изъяла у подозреваемых десятки номерных знаков, ключи и несколько полуразобранных авто. Некоторые из них владельцам отремонтировать уже вряд ли удастся.

«Эти машины, которые похищали эти лица, подбирали во дворах, в ночное время, предварительно осматривая машину и убедившись, что у нее не было дополнительной сигнализации», — пояснили в полиции.

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