Полиция точно остановит авто: 5 подозрительных признаков

Украинская полиция / © Полиция Киева

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В Украине патрульная полиция не имеет права останавливать автомобили без определенных законодательством оснований. Однако инспекторы часто обращают внимание не только на очевидные нарушения ПДД. Существует как минимум пять признаков, которые почти гарантированно привлекут внимание патрульных — даже если водитель формально не нарушил правила.

Об этом пишет Hyser.

Подозрительный стиль вождения

Резкие перестроения, неожиданные торможения или чрезмерное ускорение без очевидной причины часто вызывают подозрение. Такую манеру поведения инспекторы могут трактовать как признак нетрезвости или недостатка водительского опыта.

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Несоблюдение правил тонировки

Правила дорожного движения четко регламентируют светопроницаемость стекла: не менее 75% для лобового и 70% для передних боковых окон. Зеркальная или чрезмерно темная тонировка — запрещены. Если у автомобиля затемненные стекла, это почти гарантированно привлечет внимание полиции.

Сильно загрязненный автомобиль

Грязь сама по себе не является основанием для остановки, однако если вместе с ней плохо видны номерные знаки или загрязненное лобовое стекло в зоне обзора — это уже нарушение. За такое водителя могут оштрафовать.

Признаки технической неисправности

Автомобиль, который сильно дымит, «дергается» во время движения или ведет себя нестабильно во время торможения или поворота, вызывает у патрульных обоснованные сомнения относительно его технического состояния. В таких случаях возможен как штраф, так и эвакуация авто на штрафплощадку.

Перевозка больших грузов

Негабаритный груз в багажнике или на крыше авто может вызвать подозрения относительно соблюдения правил перевозки. Если у водителя нет необходимых разрешений или средств фиксации груза — это повод для остановки.

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К слову, во время остановки полицией водители нередко слышат вопросы, которые могут показаться нетипичными или даже подозрительными, поэтому эксперты рассказали, на какие вопросы патрульных можно не отвечать.