Польские лесники передали партию внедорожников для ВСУ

Государственное агентство лесных ресурсов Украины в мае получило от польских лесников еще 10 внедорожников для нужд Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что это уже вторая партия автомобилей. Суммарно были переданы две партии внедорожников из 22 автомобилей, уже отправившихся Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает AutoConsulting.

Автомобили повышенной проходимости, которые были переданы на украинско-польской границе в Надлеснике Томашев, будут использоваться украинскими военными для перевозки личного состава и небольших грузов. Также их задействуют на передовой.

В Министерстве отметили, что это не первая подобная помощь от поляков.

Предыдущие 12 внедорожников, которые недавно получила Украина от польских лесоводов, уже служат для нужд Вооруженных Сил Украины, которые противостоят российским оккупантам.

"Польская помощь неоценима для украинских военных, которые сегодня на передовой защищают границы Европы. Благодаря вашим усилиям мы получили внедорожники и другие важные вещи. Они помогут нашим защитникам лучше выполнять боевые задачи", – сказал Советник Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Сергей Власенко.

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