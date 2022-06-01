Получить водительское удостоверение станет сложнее: в МВД ввели новые вопросы для экзаменов

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел разработал более 250 новых тестовых вопросов к экзаменационным билетам для сдачи теоретического экзамена на водительские права.

Кроме того, был добавлен совершенно новый раздел "Панель приборов", понимание которого необходимо для управления современными автомобилями.

Об этом говорится на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook.

"Вопрос адаптирован к инновационным решениям европейского формата, а именно Франции, опыт которой был проанализирован для примера. Ведь здесь значительное внимание уделяют повышению культуры вождения в целом, сочетанию теоретических и практических навыков управления, безопасности всех участников дорожного движения и принятию решений в критических ситуациях", — говорится в сообщении.

В то же время, в ГСЦ отметили, что количество жертв ДТП за 2021 год во Франции вдвое меньше, чем в Украине.

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