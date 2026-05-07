Правила для водителей в Украине кардинально изменят: новые "дедлайны" на экзамены и категории прав

Верховная Рада Украины готовит масштабное обновление дорожного законодательства по стандартам Евросоюза. Дорожная реформа предусматривает новые категории водительских прав, цифровизацию документов, новые правила для водителей и изменение минимального возраста для получения удостоверения.

Об этом говорится в законопроекте №15200 на сайте парламента, который уже находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Новые категории водительских прав

Законопроект предусматривает приведение классификации транспорта в соответствие с нормами ЕС. В частности, предлагается ввести новую категорию AM для мопедов с максимальной скоростью до 45 км/ч, а также категорию A2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.

Обновленный перечень категорий транспорта будет таким: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, TM (трамвай), Tb (троллейбус).

С какого возраста можно будет получить водительское удостоверение?

Система доступа к управлению транспортом станет постепенной: чем сложнее или мощнее транспортное средство, тем строже требования к возрасту и водительскому опыту.

Предусматриваются следующие правила:

с 15 лет — разрешение на управление мопедами и легкими скутерами (категория AM);

с 17 лет — возможность управлять легковыми автомобилями (B, BE), но только в сопровождении водителя со стажем не менее двух лет;

с 20 лет — доступ к мощным мотоциклам (категория A) при условии наличия двухлетнего стажа в категории A2, или с 24 лет — без предварительного стажа;

с 24 лет — право управления автобусами (D, DE). После прохождения специальной подготовки такой допуск можно будет получить уже с 21 года.

Новые правила относительно водительских прав

Документ, который впервые выдается водителю, будет действовать в течение двух лет с момента получения.

В случае лишения водительских прав лицу придется повторно сдавать экзамены и проходить медицинский осмотр.

Если водитель не заберет готовое удостоверение из сервисного центра в течение года, документ автоматически будет считаться аннулированным.

Также удостоверение будут аннулировать в случаях, когда выданные впервые права были изъяты из-за нарушения правил дорожного движения.

Если основания для возобновления прав возникли через год или позже, водитель будет обязан повторно сдавать экзамены по самой высокой категории, указанной в удостоверении.

Электронное водительское удостоверение

Электронные водительские документы официально приравниваются к бумажным. Поэтому водительское удостоверение и техпаспорт в приложении «Дия» будут иметь полную юридическую силу.

Носить с собой пластиковые или бумажные аналоги больше не будет обязательно — цифровые версии получат статус полноценных официальных документов.

Напомним, в Украине предлагают сократить срок действия водительских прав для пожилых людей согласно законопроекту №8082. После 65 лет водители должны проходить медосмотр и когнитивные тесты каждые пять лет, после 70 лет — каждые два года, а после 75 лет — каждый год. Цель инициативы — привести украинские нормы в соответствие с европейскими стандартами безопасности.

