Правила для водителей в Украине кардинально изменят: новые "дедлайны" на экзамены и категории прав
В Украине планируют ввести европейскую систему категорий транспорта и изменить возрастной порог для водителей.
Верховная Рада Украины готовит масштабное обновление дорожного законодательства по стандартам Евросоюза. Дорожная реформа предусматривает новые категории водительских прав, цифровизацию документов, новые правила для водителей и изменение минимального возраста для получения удостоверения.
Об этом говорится в законопроекте №15200 на сайте парламента, который уже находится на рассмотрении Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Новые категории водительских прав
Законопроект предусматривает приведение классификации транспорта в соответствие с нормами ЕС. В частности, предлагается ввести новую категорию AM для мопедов с максимальной скоростью до 45 км/ч, а также категорию A2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт.
Обновленный перечень категорий транспорта будет таким: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, TM (трамвай), Tb (троллейбус).
С какого возраста можно будет получить водительское удостоверение?
Система доступа к управлению транспортом станет постепенной: чем сложнее или мощнее транспортное средство, тем строже требования к возрасту и водительскому опыту.
Предусматриваются следующие правила:
с 15 лет — разрешение на управление мопедами и легкими скутерами (категория AM);
с 17 лет — возможность управлять легковыми автомобилями (B, BE), но только в сопровождении водителя со стажем не менее двух лет;
с 20 лет — доступ к мощным мотоциклам (категория A) при условии наличия двухлетнего стажа в категории A2, или с 24 лет — без предварительного стажа;
с 24 лет — право управления автобусами (D, DE). После прохождения специальной подготовки такой допуск можно будет получить уже с 21 года.
Новые правила относительно водительских прав
Документ, который впервые выдается водителю, будет действовать в течение двух лет с момента получения.
В случае лишения водительских прав лицу придется повторно сдавать экзамены и проходить медицинский осмотр.
Если водитель не заберет готовое удостоверение из сервисного центра в течение года, документ автоматически будет считаться аннулированным.
Также удостоверение будут аннулировать в случаях, когда выданные впервые права были изъяты из-за нарушения правил дорожного движения.
Если основания для возобновления прав возникли через год или позже, водитель будет обязан повторно сдавать экзамены по самой высокой категории, указанной в удостоверении.
Электронное водительское удостоверение
Электронные водительские документы официально приравниваются к бумажным. Поэтому водительское удостоверение и техпаспорт в приложении «Дия» будут иметь полную юридическую силу.
Носить с собой пластиковые или бумажные аналоги больше не будет обязательно — цифровые версии получат статус полноценных официальных документов.
Напомним, в Украине предлагают сократить срок действия водительских прав для пожилых людей согласно законопроекту №8082. После 65 лет водители должны проходить медосмотр и когнитивные тесты каждые пять лет, после 70 лет — каждые два года, а после 75 лет — каждый год. Цель инициативы — привести украинские нормы в соответствие с европейскими стандартами безопасности.