Правила льготной растаможки "евроблях" переписали: что может измениться

Это может упростить ситуацию для тысяч людей.

Правки в закон о льготном растаможивании автомобилей на европейской регистрации подали в Верховную Раду.

Об этом сообщили в ОО "АвтоЕвроСила", передает UBR.

Отмечается, что законопроект коснется самых проблемных моментов, которые сейчас мешают сотням тысяч людей.

После присвоения номера документа, активисты готовятся рассылать обращение президенту Владимиру Зеленскому к народным депутатам с призывами поддержать голосования поправок. Параллельно активисты готовятся к акциям под Верховной Радой.

Прежде всего, изменения коснутся следующих моментов:

"евроблях", которые заезжали со стороны нейтральной зоны РФ. Сейчас с растаможкой таких машин есть проблемы. Если правки примут, то "таможить" их свободно можно будет на внутренней таможне и оформляться без переездов, но лишь при условии, что авто не на российской регистрации, не произведено в РФ и не было на таможенной территории страны-агрессора;

под льготную растаможку пойдут авто с евростандартами "Евро-" и "Евро-1" (преимущественно авто до 95-го в.п.)

можно будет растамаживать "бусы" весом 3,5 т и вне зависимости от евростандарта;

если раньше под растаможку подпадали машины, заведенные до 31 декабря 2020 года, то сейчас сроки завоза продлят до 15 апреля 2021-го (дата принятия последнего закона о льготной растаможке) – таких авто насчитывается порядка 70 тысяч;

отменят штрафы на 34 тысячи грн за нарушения 496 ст. Таможенного кодекса (за передачу транспортного средства в пользование третьему лицу);

продлеваются сроки самой растаможки на три месяца. А для участников АТО/ООС – на полгода;

исправлены ошибки по гибридным авто, чтобы их тоже можно было растаможить.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможкой в течение 270 дней.

Ранее рассказывалось о том, что часть "евроблях" растаможить не получится.

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