Правительство разрешило АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива: насколько может подняться цена

Заправиться может стать существенно дороже.

Кабминет министров Украины на заседании внес изменения в расчеты предельных цен на топливо.

Так, стоимость бензина и дизеля может подорожать на 66 коп./литр и на 73 коп./литр соответственно, передает Enkorr.

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В частности, своим решением правительство внесло изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, которое от 14 мая 2021 было дополнено пунктом о установлении предельных уровней торговой надбавки к средней цене топлива. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Согласно решению Кабмина, средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) будет определяться Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также внешних логистических и других расходов в размере 27 долл./т.

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