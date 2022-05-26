Правительство вернет госрегулирование цен на топливо: когда это произойдет

В Украине намерены вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

Так, по словам замминистра экономики Дениса Кудина, это произойдет, когда дефицит топлива на рынке Украины исчезнет.

Соответствующее заявление Кудин сделал на круглом столе Energy Club, передает "Укррудпром".

По его словам, ценовое регулирование ограничивало импортеров в возможности закупать дорогое топливо и насыщать украинский рынок.

"Котировки в условиях дефицита – это средняя температура по больнице. Понятно, что последние тонны можно купить только дороже. Регулирование этого не давало. То же касается логистики. Сегодня, чтобы забрать дефицитные вагоны или дефицитную перевалку в порту Констанца, Гданьск и других, нужно заплатить больше. Регулирование этого не позволяло", — отметил Кудин.

В то же время, правительство рассматривает возможность вернуться к регулированию цен на топливо после того, как импортеры завезут на рынок Украины достаточное количество нефтепродуктов для преодоления дефицита. По словам Кудина, на это уйдет определенное время, поскольку логистика испытывает значительные нагрузки.

"Лаг поставки время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли топливо в Констанцу (порт в Румынии — ред.) еще месяц назад и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину. Поэтому как только ситуация нормализуется, я думаю, что с большой вероятностью в той или иной форме ценовое регулирование на рынок вернется», – подытожил Кудин.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит топлива. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

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