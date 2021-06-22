Представленный уникальный украинский вездеход: фото

Он имеет 129 "лошадей" мощности.

В Киеве на выставке "Оружие и безопасность" презентовали уникальный Украинский вездеход Nomad.

Об этом сообщает Автоцентр.

Отмечается, что длина этого вездехода составляет 3 600 мм, ширина — 2 530 мм и высота — 2 570 мм. Клиренс — 580 мм. Максимальная скорость по суше — 50 км/ч, а на плаву — до 7 км/ч. Снаряженная и полная масса составляет — 2 200/3 000 кг соответственно. На вездеходе применяются бескамерные шины сверхнизкого давления — размерностью 1 640/640/24. Объем топливного бака — 90 л. Средний расход топлива — 4 л в час.

autocentre.ua

На представленной машине установлена ​​система климат-контроля, салон отделан натуральной кожей, есть система кругового обзора в 360 градусов, мультимедийная система, лебедки.

Вездеход является своеобразным конструктором, а потому в нем могут быть воплощены любые пожелания клиента — от дополнительного освещения, оформления салона до установки специальных креплений под инвентарь для охоты и рыбалки.

Уникальность вездехода Nomad в том, что на нем применяется кузов, изготовленный из композитного материала на полиэфирной основе. Также установлена ​​запатентованная трансмиссия — с центральным и колесными редукторами.

autocentre.ua

На машине применен 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 129 л.с. и максимальным крутящим моментом 310 Нм. По расчетам, на колеса передается до 10 тысяч Нм крутящего момента. В паре с мотором работает механическая 6-ступенчатая коробка передач французского производства. Система подкачки колес работает за счет двух автономных компрессоров.

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