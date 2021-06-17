Представлены украинские наземные боевые дроны, их могут получить ВСУ

Также были представлены два безпилотика.

В Киеве на выставке "Оружие и безопасность" уукраинские компании Roboneers, Robotics и Infocom представили своих наземных боевых дронов.

Об этом сообщает LIGA.net.

По словам разработчиков наземного роботизированного комплекса Ironclad из компании Roboneers, тактико-техническое задание к машинам подобного типа уже разрабатываются в Минобороны.

"Будут открыты опытно-конструкторские работы для машин этого класса, ОКР будет закончен до конца года. Будут проведены испытания всех машин, которые смогут пройти ОКР", — говорит Сергей Павлов, один из разработчиков Roboneers.

По словам Павлова, наземный дрон, который разрабатывается для ВСУ Roboneers, будет предназначен для логистических целей.

"Машина будет логистическая. Это будет универсальная платформа, на которой не будет боевого модуля, но там будет возможность его устанавливать", — говорит он.

robotics.ua/

Он отметил, что экземпляр, представленный на выставке, отличается от того, что будет создаваться для украинского рынка.

"Эта машина сделана под арабский рынок, она увеличена в размерах, потому что здесь вопрос охлаждения, работы при высоких температурах. Здесь полностью сделано водяное охлаждение всего: двигателя, инверторы, аккумуляторы, дизель-генератор. То, что мы делаем для украинского рынка — оно упрощенное, там нет водяного охлаждения. Она будет немного меньшего размера ", — сказал разработчик.

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Компания Infocom представила также на выставке два беспилотника, которые ранее проходили осмотр в ВСУ — это "Ласка 2.0" и "Гном". Разработчики отмечают, что Минобороны "сделало первые движения" в области испытаний наземных дронов.

Кроме того, конструкторы из Robotics продемонстрировали на выставке свой дрон "Охотник". Платформа дрона является электрической, что делает ее "акустически незаметной".

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