Превысил норму почти в четыре раза: в Украине установлен рекорд по перегрузке транспорта

Также были превышены габаритные нормы.
В Украине установили очередной рекорд по перегрузке транспорта.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила "Укртрансбезопасность".
Отмечается, что в Измаильском районе Одесской области было остановлено пять грузовых ТС с явными признаками превышения габаритно-весовых параметров. Соответствующие автомобили с турецкой регистрацией, которые перевозили ветровые генераторы, двигались из Ренийского государственного морского торгового порта по селу Орловка.
Во время проверки установлено:
- наибольший общий вес ТС составил 146 т;
- наименьший – 74 т, при допустимых 40 т.
Также значительно превышены габаритные параметры. Наибольшее превышение составило:
- Высота – 5 м (при норме 4 м);
- Ширина – 4,5 м (при норме 2,6 м);
- Длина – 38 м (при норме 22 м).
Как следствие, составлено пять материалов о нарушении, каждый ТС получил штрафные санкции в размере 68 тысяч гривен. Запрещено дальнейшее движение ТС до получения соответствующих разрешительных документов.
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