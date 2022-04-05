При каких обстоятельствах правоохранители имеют право останавливать украинских водителей на блокпостах

Для того чтобы начать проверку, есть специально установленная законом процедура.

С того момента, как началась война, добраться с точки А до точки Б уже не так просто. Чтобы просто поехать в любимый магазин, нужно пройти большое количество блокпостов и потратить немало времени.

Процесс проезда и уровень проверок могут сильно отличаться. Где-то могут просто пропустить, где-то проверить документы, а иногда вообще провести полный осмотр авто и вещей. Но далеко не всегда эти действия имеют право быть. Об этом сообщает издание "Дорожный Адвокат".

Для того чтобы ваш автомобиль остановили, есть определенные законные обстоятельства:

нарушение правил дорожного движения;

очевидные признаки неисправности транспортного средства;

информация о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению ДТП или административного правонарушения;

транспортное средство находится в розыске;

опрос водителя и пассажиров относительно обстоятельств ДТП или преступления, свидетелями которого они являлись;

помощь другим участникам дорожного движения;

необходимость запрета или ограничения движения транспорта;

опасное крепление крупногабаритного груза;

установка синих, красных или зеленых маячков (мигалок) без документов;

проезд транспортных средств через блокпосты и КПП.

Проверка документов, в которых подтверждается гражданство или особый статус, происходит в следующих случаях:

если человек похож на того, кто находится в розыске или пропал без вести;

если есть основания полагать, что человек совершил преступление или намерен его совершить;

если человек находится в режимном объекте;

если у человека есть оружие, боеприпасы или наркотические вещества;

если человек находится на месте преступления, ДТП или чрезвычайного происшествия;

если человек нарушил соответствующие запреты в том месте, где был введен режим военного положения.

При остановке, при определенных обстоятельствах могут произвести осмотр багажника:

достаточных оснований считать, что в автомобиле находится нарушитель или человек, удерживаемый насильственно;

если в транспортном средстве есть вещи, использование которых запрещено или ограничено;

если вещи, находящиеся в автомобиле, имеют отношение к преступлению.

Напомним, что недавно в Украине заработал новый сервис для проверки водителей, значительно ускоряющий прохождение блокпостов.

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