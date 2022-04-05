При каких обстоятельствах правоохранители имеют право останавливать украинских водителей на блокпостах

Для того чтобы начать проверку, есть специально установленная законом процедура.
С того момента, как началась война, добраться с точки А до точки Б уже не так просто. Чтобы просто поехать в любимый магазин, нужно пройти большое количество блокпостов и потратить немало времени.
Процесс проезда и уровень проверок могут сильно отличаться. Где-то могут просто пропустить, где-то проверить документы, а иногда вообще провести полный осмотр авто и вещей. Но далеко не всегда эти действия имеют право быть. Об этом сообщает издание "Дорожный Адвокат".
Для того чтобы ваш автомобиль остановили, есть определенные законные обстоятельства:
- нарушение правил дорожного движения;
- очевидные признаки неисправности транспортного средства;
- информация о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению ДТП или административного правонарушения;
- транспортное средство находится в розыске;
- опрос водителя и пассажиров относительно обстоятельств ДТП или преступления, свидетелями которого они являлись;
- помощь другим участникам дорожного движения;
- необходимость запрета или ограничения движения транспорта;
- опасное крепление крупногабаритного груза;
- установка синих, красных или зеленых маячков (мигалок) без документов;
- проезд транспортных средств через блокпосты и КПП.
Проверка документов, в которых подтверждается гражданство или особый статус, происходит в следующих случаях:
- если человек похож на того, кто находится в розыске или пропал без вести;
- если есть основания полагать, что человек совершил преступление или намерен его совершить;
- если человек находится в режимном объекте;
- если у человека есть оружие, боеприпасы или наркотические вещества;
- если человек находится на месте преступления, ДТП или чрезвычайного происшествия;
- если человек нарушил соответствующие запреты в том месте, где был введен режим военного положения.
При остановке, при определенных обстоятельствах могут произвести осмотр багажника:
- достаточных оснований считать, что в автомобиле находится нарушитель или человек, удерживаемый насильственно;
- если в транспортном средстве есть вещи, использование которых запрещено или ограничено;
- если вещи, находящиеся в автомобиле, имеют отношение к преступлению.
Напомним, что недавно в Украине заработал новый сервис для проверки водителей, значительно ускоряющий прохождение блокпостов.
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