Приобретение автомобиля по доверенности или договору купли-продажи: какие особенности и риски

Приобретение автомобиля по доверенности или договору купли-продажи: какие особенности и риски

Будущим покупателям нужно ответственно относиться к этому вопросу.

Приобретение автомобиля по доверенности или договору купли-продажи часто практикуются в Украине. Такой способ приобретения авто несет определенные риски как для покупателя, так и для продавца транспортного средства.

Об этом сообщает SUD.

Координационный центр по предоставлению правовой помощи сообщает, что большое количество граждан не видит разницы между приобретением автомобиля по договору купли-продажи или передачей определенных прав на него (владения и пользования) по поручению и свидетельством о регистрации транспортного средства. Часто граждане предпочитают более быстрый и дешевый способ приобретения автомобиля и не переоформляют право собственности на него.

Так, при приобретении подержанного автомобиля, надежным способом является заключение договора купли-продажи у нотариуса, или в Сервисном центре МВД. В обоих случаях проверяется достоверность предоставленных документов и отсутствие обременений (ареста, запрета, наличие кредита) на транспортное средство.

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Перед подписанием договора купли-продажи необходимо внимательно ознакомиться с его содержанием. Также, не стоит забывать и об акте приема-передачи, который отражает фактическую передачу транспортного средства с указанным состоянием на момент приобретения. Полностью завершенной сделка может считаться только после внесения соответствующих данных о новом владельце в технические документы на транспортное средство.

Также переоформить право собственности на автомобиль можно, оформив договор купли-продажи с последующей регистрацией автомобиля на нового владельца в сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Если купить транспортное средство, только получив на руки свидетельство о регистрации и нотариально удостоверенную доверенность, то формальное право собственности на это транспортное средство остается у предыдущего владельца.

Риски в этом случае есть у обеих сторон:

доверенность может быть отозвана в любой момент;

действие доверенности прекращается в случае смерти доверителя и в этом случае наследники могут предъявить требования в отношении транспортного средства;

у юридического владельца могут возникнуть проблемы, из-за которых транспортное средство может быть обременено, арестовано или объявлено в розыск;

штрафы с камер автофиксации (конституционность работы которых до сих пор решает Конституционный Суд) будут поступать юридическому владельцу авто.

Продавец также должен понимать, что передавая автомобиль по доверенности и оставаясь собственником, он, например, может оказаться ответчиком по делу о возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия третьему лицу.

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"Продавец" также должен понимать, что передавая автомобиль по доверенности и оставаясь собственником, он, например, может оказаться ответчиком по делу о возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия третьему лицу.

Итак, подытоживая указанное, советуем будущим покупателям и продавцам транспортных средств ответственно относиться к совершению сделки по купле-продаже автомобиля, чтобы в будущем не возникало неприятных ситуаций.

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