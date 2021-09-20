Проблемы на железной дороге "толкают" цены бензина и дизельного топлива вверх

Проблемы на железной дороге "толкают" цены бензина и дизельного топлива вверх

Вскоре, подорожание может произойти и на АЗС.

Заправиться и дизельным топливом в ближайшее время может стать еще дороже.

По информации Консалтинговой группы "А-95", на прошлой неделе цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 1,31 грн/л (+ 5,49%), бензина — на 8-11 коп./л, или на 0,35%, передает Enkorr.

Так, в Коростене ДТ по 25,00 грн/л и 24,90 грн/л продавали UPG и "Фактор" соответственно. Эти цены на 1,7 грн/л превышают номинальную стоимость ресурса неделей ранее. На Новоград мозырский продукт с прошлой пятницы добавил 1,60-1,85 грн/л, до 25,15-25,40 грн/л.

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В столичном регионе за неделю прайсы взлетели в среднем на 1,50 грн/л. Предложения сегодня были в широком диапазоне, от 25,00 до 25,70 грн/л. По 24,50 грн/л с утра можно было купить литовский ресурс у "Гранд-Петрол".

Прайсы в Ровенской области за три дня выросли меньше всего — на 1,30 грн/л, а основные предложения ОККО и WOG были в диапазоне 25,05–25,15 грн/л.

В Николаеве сегодня основные сделки проходили в диапазоне 24,50–24,65 грн/л, прибавив за неделю в среднем 1 грн/л. Ниже рынка торговала "Фидея" и "Решотка" – по 23,85 грн/л и 24,30 грн/л соответственно. Наблюдается рост и на рынке Одесской области. Так, за неделю в "Южном" греческий дизель "Анвитрейда" подорожал на 1,05 грн/л, до 24,55 грн/л. На 93 коп./л выросла цена на турецкий дизель "Укртатнафты" (до 24,64 грн/л).

В Херсоне предложения индийского дизеля подорожали на 1,20–1,40 грн/л, до 24,90 грн/л. При этом "Кворум-Нафта" торговала по 24,50 грн/л. На Кременчугском заводе прайсы за неделю выросли на 69 коп./л, до 24,65 грн/л, а у его контрагентов немногочисленные предложения были дороже — по 25,00–25,10 грн/л (+1,05–1,40 грн/л за неделю).

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По словам участников рынка, основной причиной роста цен стали заметные задержки железнодорожных цистерн на узловых станциях «Укрзализныци», которые и спровоцировали локальные дефициты дизельного топлива.

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина пока составляют 26,61 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,32 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 67 коп./литр и 63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,61 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,32 грн/л.

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