Профессиональный ремонт турбин в Киеве и Украине

Турбина — это специальное устройство, обеспечивающее принудительное нагнетание воздуха в рабочую камеру двигателя за счет энергии отработанных газов. Благодаря турбокомпрессору увеличивается мощность двигателя, что позволяет улучшить динамические характеристики автомобиля. Подаваемая под давлением воздушно-топливная смесь сжигается в камере сгорания почти на 100%, что существенно уменьшает выброс вредных химических соединений. Еще одно преимущество турбины — экономия топлива.

Турбокомпрессор работает в сложных условиях (высокая температура и вредные испарения), поэтому через некоторое время активной эксплуатации начинает выходить из строя. Среди причин неисправностей — механические повреждения, попадание посторонних предметов внутрь, а также естественный износ подвижных элементов конструкции. Это негативно влияет на общее техническое состояние машины и может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе и поломке двигателя.

Специалисты компании «ТУРБО ДИЗЕЛЬ СЕРВИС» предлагают профессиональный ремонт турбин в Киеве любой сложности для всех авто независимо от марки, модели и года выпуска.

Как понять, что турбина вышла из строя?

Существует несколько признаков, указывающих на проблемы с турбиной:

Из-под капота слышны разные нетипичные звуки (свист, посторонние шумы), которых раньше не было.

Двигатель теряет тягу, машина не может быстро разогнаться.

Растет потребление топлива и масла, хотя условия эксплуатации и нагрузки на авто не изменились.

Выхлопные газы изменили цвет на черный или сизый, а сам дым стал гуще.

Двигатель часто перегревается и внезапно глохнет.

Если стали заметны какие-либо из перечисленных признаков, обращайтесь к специалистам по диагностике турбокомпрессора. Игнорирование проблемы может привести к тому, что вместо недорогого ремонта турбины придется тратить кучу средств на возобновление работы двигателя.

Поврежденную турбину заменяют на новую только тогда, когда ее ремонт экономически нецелесообразен (дешевле установить новое устройство, чем ремонтировать старое). В остальных случаях специалисты компании «ТУРБО ДИЗЕЛЬ СЕРВИС» сделают все, чтобы быстро и качественно восстановить работоспособность турбокомпрессора.

Пять причин обратится к нам

Наши преимущества:

Ремонт турбин любого уровня сложности независимо от типа неисправности.

Квалифицированные специалисты с суммарным опытом работы в данной сфере более 100 лет.

Честные цены без накруток посредников и гарантия на все виды работ.

Быстрое выполнение работ (в большинстве случаев клиент может забрать отремонтированную машину в день обращения или на следующий день).

Только оригинальные комплектующие или сертифицированные ОЕМ-аналоги.

Сервисный центр расположен в Киеве, но мы принимаем заказы со всей Украины. Автовладельцы из других регионов могут прислать нам поврежденный турбокомпрессор по почте и уже через два-три дня забрать отремонтированное устройство в почтовом отделении своего города.

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