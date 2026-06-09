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- Украина
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Прощайте, права: МВД готовит новые наказания для водителей за превышение скорости
Игорь Клименко анонсировал в ближайшее время драфт изменений относительно санкций за регулярные нарушения скорости.
Министерство внутренних дел Украины готовит изменения в наказаниях для водителей, которые систематически игнорируют скоростной режим. Глава ведомства Игорь Клименко анонсировал введение жестких санкций за серийные нарушения на дорогах.
Об этом сообщает «РБК-Украина».
Клименко рассказал, какие нововведения планируют ввести для водителей, нарушающих правила дорожного движения.
«Сейчас речь будет идти не о бальном процессе, а все-таки о работе системы, которая будет выбивать. Например, будет 10 нарушений скорости и будут какие-то санкции. Санкция, например, по изъятию водительского удостоверения, или же об ограничениях каких-то, или же о пересдаче этих правил. Санкции должны быть всегда и эти санкции должны быть понятными для наших людей», — высказался министр.
По его словам, введение балльной системы является перспективой следующего этапа, ведь для этого необходимо создать масштабную цифровую инфраструктуру. Клименко отметил, что сейчас невозможно гарантировать запуск такой системы в течение полугода или даже года.
«Поэтому то, что мы можем сделать в ближайшее время, и вместе с Национальной полицией, вместе с народными депутатами, с юристами будем работать уже с этой недели над этим. Драфт сегодня-завтра уже готовится наших предложений, и теперь будет уже дело за экспертами и за народными депутатами, с которыми будем постоянно консультироваться», — сообщил глава МВД.
Также он подчеркнул, что степень превышения скорости имеет существенное значение, поскольку разные нарушения несут разный уровень риска.
«Если превышение скорости на 10 км — это одна история. Когда превышение скорости на 50-80 км — это уже может быть трагедия», — отметил Клименко.
Напомним, в марте сообщалось, что в Украине планируют ввести систему штрафных баллов за нарушение ПДД, чтобы повысить дисциплину водителей. Если в течение года водитель насобирает 15 баллов, у него изымут удостоверение, вернуть которое можно будет только после повторного обучения и сдачи экзаменов. Нардеп Владимир Крейденко надеется, что законопроект примут уже в этом году, ориентируясь на успешный опыт стран ЕС и США.
8 июня стало известно, что правительство готовит усиление ответственности для водителей после резонансного смертельного ДТП в Киеве. Премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала комплекс решений, включающий более жесткие санкции за систематические нарушения ПДД, особенно за превышение скорости. Также планируется усовершенствовать систему фиксации нарушений и законодательно урегулировать использование электросамокатов и подобного транспорта.