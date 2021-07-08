Проверить авто станет проще: МВД обнародовало VIN-коды зарегистрированных в Украине машин

Это очень актуально для покупателей подержанных экземпляров.

В Украине отныне станет гораздо проще проверить зарегистрированный автомобиль.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства цифровой трансформаций.

Так, ведомство открыло доступ к базе VIN-кодов зарегистрированных транспортных средств. Для того, чтобы получить полную информацию об автомобиле, нужно зайти на Единый государственной веб-портал открытых данных "Дія" и ввести 17 символов.

Отмечается, что в настоящее время доступна информация о более 820 тысячах авто, зарегистрированных с 1 января 2021 года. Вскоре появится информация о VIN-кодах, начиная с 2013 года, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

В комбинации VIN-кода зашифрована информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. Они используются во всем мире по единому стандарту.

Данные VIN-кода позволяют:

идентифицировать каждую машину в мире и получить базовую информацию о нем;

проверить подлинность технического паспорта, чтобы мошенники не использовали поддельные номера и документы;

узнать точную дату растаможивания авто;

понять точное количество предыдущих владельцев.

Как отмечают в Минцифры, вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют информацию в свои ресурсы и процесс проверки VIN-кода будет занимать считанные секунды. Сейчас VIN-коды, как и другие сведения об автомобилях, можно загрузить только в формате CSV Zip.

Добавим, что с помощью этого уникального номера можно идентифицировать любую машину в мире и получить базовую информацию о ней. Таким образом, доступ к открытой информации VIN понадобится покупателям поддержанных автомобилей. В свою очередь мошенникам будет труднее предоставлять неверную информацию о конкретном транспортном средстве. Также VIN-код позволяет узнать точную дату растаможивания авто и точное количество предыдущих владельцев автомобиля.

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