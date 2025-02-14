Рада приняла новый запрет для водителей в Украине: где теперь нельзя ездить

В Украине вступил в силу закон о запрещении проезда транспорта в заповедниках.

С 1 февраля 2025 года в Украине действует Закон № 4188-IX, который вносит изменения в Закон "О природно-заповедном фонде Украины". Основной целью новшеств является усиление сохранения природно-заповедных территорий и объектов, а также их классификация.

Новый закон прямо запрещает проезд каких-либо механических транспортных средств в пределах территорий природно-заповедного фонда (ПЗФ).

Штраф за нарушение правил охраны и использования территорий ПЗФ составляет:

для граждан – от 153 до 408 гривен

для должностных лиц – от 255 до 510 гривен

Кроме штрафов, нарушители должны компенсировать ущерб, причиненный природно-заповедному фонду.

За каждые 100 метров незаконного проезда в заповеднике предусмотрены следующие компенсационные выплаты (с учетом индексации 2025):

мопед, мотоцикл, мотороллер – 4 020,80 гривны

легковой автомобиль, микроавтобус, пикап – 6 428,80 гривны

автобус, грузовой автомобиль – 8 848,00 гривны

Напомним, в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей, использующих транспортные средства, создающие избыточный шум.