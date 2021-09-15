Растаможить автомобили в Украине можно будет в приложении "Дія"

Растаможить автомобили в Украине можно будет в приложении "Дія"

Станет возможно подать необходимые документы и оплатить таможенный сбор через смартфон.

В Украине станет доступной возможность растаможить автомобиль через приложение "Дія".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство сегодня дало старт реализации такого экспериментального проекта. Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивание", — написал премьер.

Он также добавил, что Кабмин принял постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме.

Кроме того, онлайн можно будет оплатить сбор.

"Все очень удобно, просто и без всякой коррупции", — отметил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что автомобилистам рассказали, что нужно делать, если водительские документы не отображаются в "Дії".

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