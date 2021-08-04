Рекордный скачок цен: насколько стало дороже заправиться автогазом в течение месяца

Его средняя стоимость выросла почти на полторы гривны.

В июле цена на автогаз в Украине достигла рекордного уровня.

Так, в течение последнего месяца средняя стоимость голубого топлива повысилась почти на полторы гривны — 1,49 грн. В итоге, она взлетела до рекордных 16,86 грн за литр. Это следует из данных Консалтинговой группы "А-95", передает UBR.

Отмечается, что все продавцы подняли цены более чем на 1 грн, а пара сетей даже решила накрутить от 2 грн. Больше всего автогаз подорожал на таких АЗС:

ZOG — на 2,15 грн, до 16,6 грн;

"Нефтек" — на 2 грн, в 17,99 грн;

Glusco — на 1,8 грн, до 16,75 грн;

WOG — 1,7 грн, до 17,68 грн;

Motto — на 1,62 грн, в 16,81 грн.

Самый дорогой СУГ предлагают заправки "Нефтек". А дешевле всего оценили литр топлива АЗС "Авантаж 7" — в 16,08 грн.

Добавим, что автогаз начал стремительно дорожать в этом месяце из-за повышения оптовых цен вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Почти каждый день цена бьет рекорды.

Ранее рассказывалось о том, как изменились цены на бензин и дизель в июле.

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