Ремонт турбин в Киеве: какую компанию выбрать?

Специалисты компании Centr Turbin всегда готовы предоставить квалифицированную консультацию касательно работы турбины, ее ремонта и замены. Поэтому многие автовладельцы при первых же проявлениях нестабильной работы агрегата обращаются к нашим экспертам.

Преимущества работы с компанией Centr Turbin

Centr Turbin предлагает ремонт турбин в Киеве. У компании есть несколько СТО в разных городах Украины, актуальные контакты которых вы найдете на сайте. Поэтому даже если поломка случится, когда вы будете в командировке или в отпуске, то вы всегда сможете недорого и быстро починить машину.

Фирма предлагает не только услуги по восстановлению турбокомпрессоров, но и занимается продажей силовых агрегатов и ремкомплектов. Все автомобильные запчасти, имеющиеся в наличии и поступающие на склад под индивидуальный заказ клиента, сертифицированы и одобрены производителями авто. На все виды работ СТО предоставляет гарантию.

Когда нужно срочно на СТО?

Итак, разберем основные признаки поврежденного турбомотора. На этот вопрос ответит механик Centr Turbin: «Чаще всего главной причиной выхода из строя турбины становится некачественное масло. Некоторые водители забывают его вовремя менять и ездят с загрязненной смазкой. Инородные тела и всякий мусор разбивают крыльчатку турбины, повреждают подшипники и засоряют масляные фильтры. При недостаточном количестве смазки двигатель испытывает масляное голодание, и если затянуть с ремонтом, то можно попрощаться с мотором. Да и ездить на такой машине небезопасно».

Итак, если вы заметили хотя бы один признак из списка, представленного ниже, то вам обязательно нужно посетить автосервис:

Синий, серый или черный дым из выхлопной трубы;

Скрежет, лязганье, гул и свист при разгоне и во время движения транспорта;

Потеря динамики разгона машины;

Резкое увеличение потребления масла.

Как выполняется ремонт турбокомпрессоров в Киеве на СТО Centr Turbin?

Вначале требуется диагностика мотора, чтобы найти поломку. После выявления изношенного участка, силовой агрегат демонтируют и очищают с помощью пескоструйной технологии от загрязнений, нагара и масла. После меняют поврежденные области и устанавливают новые оригинальные детали. Затем производится балансировка на специальных стойках и тест на работоспособность.

Итак, если вам необходимо починить ваш турбокомпрессор, рекомендуем обратиться в Centr Turbin. Тем более отзывы про ремонт турбин в столице у этой компании положительные. Контактные телефоны и адреса указаны на сайте предприятия.

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