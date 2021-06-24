Ряд АЗС Украины изменили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз

И это после установки новой предельной стоимости.

Украинские сети АЗС в четверг, 24 июня, скорректировали стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Так, наиболее консолидированная сеть группы "Приват" ( "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 27,95 грн/л, А-95 — до 28,95 грн/л и ДТ — до 28,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 28,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо — до 29,00 и 28,00 грн/л.

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Что касается автогаза, то его цена уменьшилась. Заправиться голубым топливом стало дешевле от 10 до 50 коп./литр.

В сетях ОККО и WOG продукт подешевел на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. На станциях "Автотранс" цена автогаза опустилась на 10 коп./л, до 15,88 грн/л. Кроме того, сеть "БРСМ" снизила цену ресурса на 10 коп./л только в Черкасской области — до 15,29 грн/л.

Средняя стоимость СУГ в Украине 24 июня составила 15,44 грн/л (-13 коп./л).

enkorr.ua

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