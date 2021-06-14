Ряд АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться ними стало дороже.

Украинские сети АЗС на прошлой неделе, с 4 по 11 июня, скорректировали стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой компании "А-95", передает UBR.

Так, средняя цена бензина выросла на две копейки. Литр марки А-92 подорожал до 28,2 грн, а А-95 — до 28,98 грн. В то же время стоимость дизельного топлива в среднем снизилась на копейку — до 27,34 грн, а автогаза — на три копейки, до 15,66 грн.

В течение семи дней ни одна из АЗС, которые мониторит компания, не уменьшили цен на А-95 – только повышали. Диапазон роста – от 10 до 30 коп. за литр. Максимально поднялся ценник на заправках "Татнефть-АЗС-Украина" – до 29,4 грн. На 20 коп. – на "БРСМ-Нафта" и Marshal, до 28,54 грн и 27,7 грн. Последняя цена является минимальной на рынке. При этом самые высокие – установлены на заправках сети "Параллель" (31,49 грн).

Аналогичная ситуация наблюдается и со стоимостью "А-92". Ни один из ритейлеров не опустил ее. Самый высокий показатель повышения – на "Татнефть-АЗС-Украина", на 30 коп., до 28,38 грн. Ценники на "БРСМ-Нафта" и Marshal выросли на 20 коп., до 27,54 грн и 26,7 грн.

Самый дорогой 92-й продается на заправках WOG, "Параллель" и Socar (29,75 грн). Самые низкие расценки – на Marshal (26,7 грн).

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На розничном рынке дизельного топлива за неделю произошли такие изменения:

Marshal поднял цену на 20 коп., до 25,9 грн;

"БРСМ-Нафта" опустила ее на 19 коп., до 26,2 грн;

сеть Motto снизила "прайс" на 17 коп., до 26,36 грн.

Самая высокая цена установлена на заправках Socar (30,98 грн), а низкая – "Авантаж 7" (25,85 грн).

В то же время девять сетей АЗС изменили расценки на автогаз. Повысила цену только одна – Mango (на 2 коп., до 15,17 грн). Остальные – снизили ее в диапазоне от 8 коп. до 33 коп. Максимально опустил цену "Авантаж 7", до 14,85 грн. Самые высокие ценники на автогаз установлены на заправках сети "Автопорт" – 16,5 грн, а низкие – на "Авантаж 7" (14,85 грн).

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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