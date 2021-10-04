Ряд АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

Реакция после корректировки от Минэкономики была мгновенной.

Украинские сети АЗС в понедельник, 4 октября, изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 и А-92 подорожал на 33 коп./д и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. В то же время дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л. Кроме того, на 0,2-1 грн/л дизельное топливо подорожало в сетях Marshal, Green Wave и "Авантаж 7".

В итоге 4 октября средняя цена "двушки" в Украине выросла на 11 коп./л, до 29,17 грн/л, "пятерки" — на 7 коп./л, до 30,01 грн/л, а цена дизтоплива — до 28,70 грн/л (+14 коп./л).

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива — 23,23 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива выросла на 33 коп./литр и 64 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.

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