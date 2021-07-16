Ряд АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться становится все дороже.

Украинские сети АЗС в четверг, 15 июля, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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Так, по данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,21 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 — 30,19 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо — 28,43 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз — 15,40 гривен за литр (0,00 гривен).

Вашему вниманию цены бензина "А-95" по ведущим операторам.

Ранее рассказывалось о том, что украинским АЗС установили новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,87 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,60 грн/л.

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