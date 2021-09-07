Ряд АЗС Украины изменили стоимость бензина и дизельного топлива

И снова в сторону удорожания.

Украинские сети АЗС во вторник, 7 сентября, скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Так, средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 3 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 3 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 4 коп./л, до 28,13 грн/л.

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В частности, на изменения предельных цен отреагировала сеть AMIC. Компания подняла цену на все виды топлива на 19-31 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 29,65 грн/л, А-95 — до 30,63 грн/л, ДТ — до 28,30 грн/л.

В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л). Такие сети как Prime, Chipo, "Катрал" и Mango и подняли цены на топливо в пределах 20-40 коп./л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 25,94 гривны за литр, для дизельного топлива — 21,69 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 41 коп./литр и 58 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 30,94 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 28,69 грн/л.

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