Ряд украинских АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться ними становится все дороже.

Украинские сети АЗС в течение июля существенно скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщает UBR.

Так, по итогам прошлого месяца автомобильный бензин прибавил в стоимости. А-92 в среднем подорожал на 53 коп./литр, а 95-й — на 48 коп./литр. Это следует из данных Консалтинговой группы "А-95".

Отмечается, что цены подняли большинство сетей, только три оставили на прежнем уровне — "Укр-Петроль", "Авиас" и "Укрнафта" (27,8, грн, 27,95 грн и 28 грн). Никто из продавцов не снизил стоимость. Больше всего подорожало топливо на заправках Marshal.

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Пятерка сетей-лидеров по росту цен в июле выглядит следующим образом:

Marshal — на 1,5 грн, до 28,2 грн;

"Татнефть-АЗС-Украина" — на 1,32 грн, до 29,88 грн;

Socar — на 1,26 грн, до 31,24 грн;

Sun Oil — на 1,11 грн, до 28.12 грн;

WOG, ОККО, "Параллель", "Нефтек", KLO — на 1 грн, первые четыре — до 30,99 грн, а последняя — до 30,89 грн.

Дороже всего продают бензин АЗС "Автопорт" и Socar — 31,3 грн и 31,24 грн соответственно. Самое дешевое топливо на заправках "Укр-Петроль" — 27,8 грн за литр.

В категории А-95 также большинство заправок повысили стоимость, и никто из компании не опустил цену. Только "Укр-Петроль", "Авиас" и "Укрнафта" оставили ее на неизменном уровне — 28,8 грн, 28,95 грн и 29 грн.

Больше всего бензин этой марки подорожал на таких АЗС:

"Татнефть-АЗС-Украина" — на 1,62 грн, до 31,2 грн;

Marshal — на 1,5 грн, до 29,2 грн;

KLO — на 1,2 грн, до 31,29 грн;

Sun Oil — на 1,11 грн, до 29,12 грн;

"Нефтек» — на 1 грн, до 31,49 грн.

По состоянию на конец июля самый дорогой бензин зафиксирован на заправках "Параллель", где цена почти достигла 33 грн, без 1 копейки. Дешевле всего можно заправиться на АЗС "Укр-Петроль", заплатив 28,8 грн за литр.

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