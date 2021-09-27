Ряд украинских АЗС изменили цены на бензин и дизельное топливо

Заправиться одним из видов стало дешевле.

Украинские сети АЗС в течение прошедших выходных, с 24 по 27 сентября, скорректировали стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что ряд сетей снизили стоимость бензина в пределах 30-80 коп./л, но на 15-30 коп./л подняли цены на дизельное топливо.

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В частности, весь бензин на станциях "Олас", BVS и Chipo подешевел на 10-80 коп./л, в то время ДТ на BVS и Chipo добавил 30 коп./л.

На станциях KLO цены на бензин остался таким, как был, а на дизельное топливо они были подняты на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Также на 15 и 25 коп./л, до 26,93 грн/л и 27,15 грн/л, подорожало дизтопливо в сети "БРСМ-Нафта" и Motto соответственно. Откорректировали свои цены AMIC и "Автопорт".

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,17 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,59 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 44 коп./литр и выросла на 27 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,17 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,59 грн/л.

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