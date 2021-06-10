Ряд украинских АЗС изменили стоимость автогаза: за сколько сейчас им можно заправиться

Его цена упала.

Украинские сети АЗС в четверг, 10 июня, скорректировали стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Отмечается, что заправиться голубым топливом стало дешевле, ведь его цена упала от 10 до 30 коп./литр.

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Так, автогаз в сети AMIC подешевел на 10 коп./л, до 15,15 грн/л, в сети Prime — на 30 коп./л, до 15,00 грн/л. "Авантаж 7" и Shell снизили цену ресурса на 7 и 8 коп./л соответственно.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Харькговской и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 15,79 и 15,59 грн/л соответственно. В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 30 коп./л, до 15,59 грн/л. Также стоит отметить, что в сети Motto ресурс подорожал на 20 коп./л, до 15,08 грн/л в Днепропетровской области, но подешевел на 10 коп./л в Киевском регионе (15,78 грн/л).

Средняя стоимость СУГ в Украине 10 июня составила 15,67 грн/л (-1 коп./Л).

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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