Ряд украинских АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться ними стало дороже.

Украинские сети АЗС в течение прошедших выходных, с 4 по 7 июня, изменили цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95". Отмечается, что заправиться этими видами топлива стало дороже, ведь их стоимость возросла от 10 до 20 коп./литр.

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В частности, в сети "БРСМ-Нафта" цены на бензин выросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 27,54 грн/л, А-95 — до 28,54 грн/л. В то же время ДТ подорожало на 13 коп./л, до 26,52 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 10 коп./л: "двойка" в среднем подорожала до 27,15 грн/л, "пятерка" — до 28,06 грн/л. На 10 коп./л, до 29,09 грн/л, выросла цена бензина марки А-95 в сети BVS.

На станциях "Авантаж 7" бензин подорожал на 17 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 27,28 грн/л, А-95 — до 28,28 грн/л.

Вашему вниманию стоимость бензина и дизеля по отдельным операторам.

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, с учетом максимальной торговой наценки, согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн за литр на бензин и 7 грн за литр на дизельное топливо, предельная стоимость бензина А-95 составляет 29,92 грн за литр, что на 8 коп./литр выше цены, установленной на последнюю декаду мая. Предельная цена ДТ, в свою очередь, установлена на уровне 27,91 грн за литр (+2 коп./литр).

Добавим, Кабмин разрешил АЗС повысить стоимость бензина и дизельного топлива.

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