Ряд украинских АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Заправиться ними стало дороже.

Украинские сети АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 8 коп./л и составила 29,15 грн/л, бензин А-95 подорожал на 7 коп./л — до 30,08 грн/л, а дизельное топливо — на 3 коп./л, до 28,36 грн/л.

В частности, AMIC повысил цену бензина на 27-34 коп./л, ДТ — на 23 коп./л, до 32,48 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-60 коп./л "двойка" — до 30,10 грн/л, "пятерка" — до 31,10 грн/л, ДТ — до 29,19 грн/л.

В сети UPG "двойка" и "пятерка" подорожали на 50 коп./л, до 30,79 и 31,64 грн/л, ДТ — на 40 коп./л, до 27,30 грн/л. Также откорректировали свои цены в сторону увеличения BVS, "Татнефть-АЗС-Украина", UPG, УГД, Motto и "БРСМ-Нафта".

enkorr.ua

Ранее рассказывалось о том, что Минэкономики установило новую предельную стоимость топлива, от которой АЗС могут могут устанавливать свою наценку.

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