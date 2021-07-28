Ряд украинских АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько им сейчас можно заправиться

Ряд украинских АЗС скорректировали цены автогаза: за сколько им сейчас можно заправиться

Стоимость голубого топлива "ползет" вверх.

Украинские сети АЗС в среду, 28 июля, изменили стоимость автогаза.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr.

Отмечается, что средняя цена голубого топлива в сетях станций повысилась на 2 коп./л, до 16,79 грн/л. Таким образом, автогаз продолжает бить рекорды по своей стоимости для Украины за всю историю наблюдения.

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В частности, на АЗС "Параллели" и SUNOIL стоимость ресурса выросла в среднем на 20 коп./л, до 17,45 грн/л и 16,55 грн/л соответственно. Продукт на станциях Shell подорожал на 15 коп./л, до 17,02 грн/л. "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" и "Катрал" подняли цены на 10 коп./л.

Такие сети как KLO, "БРСМ-Нафта", Motto, "Татнефть-АЗС-Украина" повысили цены в пределах 2-12 коп./л.

enkorr.ua

Отметим, всего с начала июля розничные цены на атогаз выросли на 1,42 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии подорожали на 4 520 грн/т, до 28 150 грн/т.

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