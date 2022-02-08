Рынок электромобилей по итогам января показал существенный рост: топ-5 "зеленых" машин, которые покупали украинцы

Спрос в этом сегменте вырос почти на треть.

В Украине по итогам января 2022 года серьезно вырос спрос на электромобили.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Так, по итогам прошлого месяца украинцы приобрели и зарегистрировали 663 автомобиля на электротяге. Это почти на треть больше чем в январе 2021 года.

Отмечается, что из этого количества легковых электромобилей был 631 экземпляр, а 32 авто – коммерческие. Доля новых моделей в регистрациях электромобилей составила 20% против 10% в январе прошлого года.

Бестселлером рынка полностью электрических авто остается Nissan Leaf. В первый месяц текущего года первую регистрацию в Украине прошли 136 автомобилей этой модели.

electrive.com

Второй показатель у американского электрокара Tesla Model 3 – 63 единицы. Электрический кроссовер, производимый на японском Honda совместно с китайским Dongfeng – M-NV замыкает топ-3 самых популярных в Украине электромобилей ( 33 регистрации). Также в январскую "пятерку" вошли Volkswagen e-Golf и Chevrolet Bolt в количестве 26 и 25 экземпляров соответственно.

Что касается коммерческих электричек, то здесь самым популярным был Renault Kangoo ZE. В месяц украинский автопарк пополнил 21 электромобиль.

Читайте также:

Рынок коммерческого транспорта по итогам января показал рост: какие авто украинцы покупали чаще всего

Какие подержанные автомобили пользовались наибольшей популярностью среди украинцев: топ-10 машин с пробегом по итогам января

Какие новые легковые автомобили покупали украинцы в течение января: топ-10 марок и модель-бестселлер