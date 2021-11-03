Рынок коммерческих авто установил рекорд по итогам октября: какие машины чаще всего выбирали украинцы

Рынок коммерческих авто установил рекорд по итогам октября: какие машины чаще всего выбирали украинцы

Спрос в этом сегменте возрос на 11%.

Украинский рынок новых коммерческих автомобилей по итогам октября установил рекорд.

Так, по информации "Укравтопрома", за прошедший месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 1,4 тысячи машин этого сегмента.

Отмечается, что такое количество октябрьских регистраций новых грузовых и спец. авто стало рекордным за последние восемь лет. По отношению к прошлогоднему показателю потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 11 процентов.

Лучший результат продемонстрировала марка Citroen, 410 автомобилей которой в октябре получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились почти в 4 раза.

Второе место в рейтинге у Renault – 155 автомобилей. Октябрьские регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки уменьшились на 56 процентов. Третий результат продемонстрировала марка FIAT – 139 регистраций, что на 3% больше, чем в прошлом.

На четвертой позиции Volkswagen с 95 новыми авто, пополнившими украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом регистрации новых Volkswagens выросли в полтора раза. Белорусский МАЗ замыкает лидерскую пятерку — 63 авто (-21%).

Всего за десять месяцев с начала года в Украине было зарегистрировано 12,5 тысяч новых коммерческих авто. Это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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