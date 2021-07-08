Рынок коммерческих автомобилей в июне установил рекорд за восемь лет: составлен список топ-10 марок

В прошлом месяце было реализовано почти 1,5 тысячи экземпляров.

Рынок коммерческих автомобилей в по итогам июня 2021 года показал невероятный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце было реализовано 1 449 машин для бизнеса. Отмечается, что этот показатель является лучшим в июне в течение прошлых восьми лет.

По сравнению с результатом годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое. Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая в пять раз превзошла свой прошлогодний показатель, реализовав 535 новых авто, охватив 37% рынка новых коммерческих автомобилей.

Fiat в рейтинге марок занял второе место, добавив в продаже 6% и закончив месяц с показателем — 125 зарегистрированных машин. На третьем месте марка Peugeot, спрос на коммерческие автомобили которой увеличился на 43% и составил 110 единиц. Четвертый результат у МАЗа, регистрации автомобилей этой белорусской марки выросли в годовом исчислении на 14%, до 73. Замыкает пятерку лидеров рынка новых коммерческих авто июня Citroen, в зачете которого 66 зарегистрированных авто (+78%).

Также в топ-10 марок коммерческих авто попали: Iveco (61), Mercedes-Benz (60), Volkswagen (56), MAN (54) и Scania (50).

Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 6,6 тысячи новых машин, это почти на 62% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

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