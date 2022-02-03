Рынок коммерческого транспорта по итогам января показал рост: какие авто украинцы покупали чаще всего

Лидер сегмента сменился.

В Украине по итогам января 2022 года вырос спрос на коммерческий транспорт.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели 956 автомобилей "для бизнеса". Подобный показатель оказался на шесть процентов лучше аналогичного результата 2020 года. Что касается статистики за декабрь 2021-го, то здесь спрос вдвое меньше.

Так, лучший результат в прошлом месяце показала французская марка Citroen, 188 автомобилей которой пополнили отечественный парк грузовых и спец автомобилей. По сравнению с прошлым годом январские регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились в два с половиной раза.

Второе место в рейтинге марок заняла Renault, которая год назад была лидером рынка. По отношению к январю 2021 года регистрации новых авто этой марки в Украине упали на 45%, до 111 единиц. Несмотря на 10% отставание от своего прошлогоднего результата, Fiat сохранил за собой третью позицию с показателем 81 авто.

Белорусский МАЗ занял четвертое место – 77 зарегистрированных автомобилей. По сравнению с январем прошлого года, регистрации новых МАЗов уменьшились почти на 14 процентов. Замыкает топ-5 январского рынка новых коммерческих авто Ford, в зачете которого 61 регистрация (-27% – к январю 2021 года).

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