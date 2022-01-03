Рынок новых авто в Украине показал существенный рост: топ-10 марок и какая модель стала бестселлером по итогам года

Рынок новых авто в Украине показал существенный рост: топ-10 марок и какая модель стала бестселлером по итогам года

Популярность этого сегмента возросла на семь процентов.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам декабря 2021 года показал существенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 10,5 тысяч новых легковых автомобилей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%. Кстати, это самое большое количество новых автомобилей, которые регистрировались в декабре, начиная с 2014 года. Всего за прошлый год украинские номера получили 103,3 тысяч новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года.

В то же время, в 2021 году, три из двенадцати месяцев демонстрировали негативную динамику в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%), октябрь (-6%). Положительный результат формировался в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24 %), ноябре (+22%) и декабре (+7%).

Так, по итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала Toyota – 15 232 авто которой получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью этой японской марки стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6 066 регистраций за двенадцать месяцев. На втором месте Renault, продажи автомобилей которой в годовом исчислении уменьшились на 6% – до 13 475. Лидером марки был Renault Duster, в активе которого 5 602 регистрации. Третий результат у KIA – 9 138 (+50% – до 2020 года). Объемообразующей моделью в продажах KIA остается Sportage, выбор на котором остановили 7 124 покупателя.

Четвертое место украинцы предоставили Skoda, приобретя 6 172 авто этой марки, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Лучшей продажей в линейке Skoda отличилась модель Kodiaq – 1 628. Замыкает лидерскую пятерку Nissan – 4 815 регистраций (+26%). Самым большим спросом среди Nissan пользовался кроссовер Qashqai – 2264 в год. Также в топ-10 рынка 2021 года попали: Hyundai – 4 797 (+19%); Chery – 4 653 (+136%); Mitsubishi – 4 220 (+76%); Volkswagen – 4 120 (+12%); Suzuki – 3 769 (+27%).

Бестселлером года на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage c показателем 7 124 регистрации.