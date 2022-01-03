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Рынок новых авто в Украине показал существенный рост: топ-10 марок и какая модель стала бестселлером по итогам года

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Рынок новых авто в Украине показал существенный рост: топ-10 марок и какая модель стала бестселлером по итогам года

carscoops.com

Популярность этого сегмента возросла на семь процентов.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам декабря 2021 года показал существенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 10,5 тысяч новых легковых автомобилей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%. Кстати, это самое большое количество новых автомобилей, которые регистрировались в декабре, начиная с 2014 года. Всего за прошлый год украинские номера получили 103,3 тысяч новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года.

В то же время, в 2021 году, три из двенадцати месяцев демонстрировали негативную динамику в годовом исчислении: январь (-19%), февраль (-9%), октябрь (-6%). Положительный результат формировался в марте (+45%), апреле (+174%), мае (+43%), июне (+21%), июле (+16%), августе (+22%), сентябре (+24 %), ноябре (+22%) и декабре (+7%).

Так, по итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто завоевала Toyota – 15 232 авто которой получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью этой японской марки стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6 066 регистраций за двенадцать месяцев. На втором месте Renault, продажи автомобилей которой в годовом исчислении уменьшились на 6% – до 13 475. Лидером марки был Renault Duster, в активе которого 5 602 регистрации. Третий результат у KIA – 9 138 (+50% – до 2020 года). Объемообразующей моделью в продажах KIA остается Sportage, выбор на котором остановили 7 124 покупателя.

Четвертое место украинцы предоставили Skoda, приобретя 6 172 авто этой марки, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Лучшей продажей в линейке Skoda отличилась модель Kodiaq – 1 628. Замыкает лидерскую пятерку Nissan – 4 815 регистраций (+26%). Самым большим спросом среди Nissan пользовался кроссовер Qashqai – 2264 в год. Также в топ-10 рынка 2021 года попали: Hyundai – 4 797 (+19%); Chery – 4 653 (+136%); Mitsubishi – 4 220 (+76%); Volkswagen – 4 120 (+12%); Suzuki – 3 769 (+27%).

Бестселлером года на украинском рынке стал автомобиль KIA Sportage c показателем 7 124 регистрации.

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