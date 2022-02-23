Рынок новых и подержанных авто: из каких стран дороже и дешевле всего растаможивали машины украинцы

Предпочтение отдается Европе.
Стало известно, из каких стран дороже и дешевле всего растаможивали новые и подержанные авто украинцы в течение 2021 года.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
Так, самыми дорогими новыми легковушками в прошлом году оказались машины, экспортируемые из Великобритании. Их средняя таможенная стоимость зафиксирована на уровне 2,93 миллиона гривен. Дорогими также были машины, привезенные из Германии (средняя стоимость 2 миллиона гривен) и Италии (1,77 миллиона гривен).
Самыми дешевыми новыми машинами, импортированными в Украину в прошлом году, стали легковушки, привезенные из Мексики (189 тысяч гривен), Узбекистана (233 тысячи гривен) и Индии (277 тысяч гривен).
Подержанные автомобили с самой высокой средней таможенной стоимостью были экспортированы из Китая (507 тысяч грн). Второй в перечне Кувейт со средней таможенной стоимостью подержанных легковушек на уровне 435 тысяч гривен, а третья — Россия (средняя стоимость 403 тысяч гривен). Кстати, импорт происходящих (то есть изготовленных) автомобилей в стране-агросоре запрещен с 2019 года. А вот машины, изготовленные в других странах, можно ввозить, даже если их экспортируют из России. По статистике Гостаможслужбы, таких в 2021 году было 81.
Самые дешевые подержанные легковушки оказались в Панаме (средняя таможенная стоимость 33,7 тысяч грн), Словении (41,5 тысяч грн) и Финляндии (42,7 тысяч грн). Интересно, что в списке можно увидеть и другие экзотические страны типа Кипра, Мальты, Исландии и даже Иордании и Ливии. Учитывая особенности таких авторынков, здесь речь идет об экономической деятельности зарегистрированных там компаний, чем о покупке машин именно из этих стран, отмечают эксперты.
Средняя таможенная стоимость подержанных легковушек в самых популярных странах для экспорта транспортных средств в Украину в 2021 году составляла:
- США — 204,4 тысячи грн
- Польша — 122,4 тысячи грн
- Германия — 75,6 тысячи грн
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