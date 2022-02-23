Рынок новых и подержанных авто: из каких стран дороже и дешевле всего растаможивали машины украинцы

Рынок новых и подержанных авто: из каких стран дороже и дешевле всего растаможивали машины украинцы

Предпочтение отдается Европе.

Стало известно, из каких стран дороже и дешевле всего растаможивали новые и подержанные авто украинцы в течение 2021 года.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Так, самыми дорогими новыми легковушками в прошлом году оказались машины, экспортируемые из Великобритании. Их средняя таможенная стоимость зафиксирована на уровне 2,93 миллиона гривен . Дорогими также были машины, привезенные из Германии (средняя стоимость 2 миллиона гривен ) и Италии ( 1,77 миллиона гривен ).

Самыми дешевыми новыми машинами, импортированными в Украину в прошлом году, стали легковушки, привезенные из Мексики ( 189 тысяч гривен) , Узбекистана ( 233 тысячи гривен ) и Индии ( 277 тысяч гривен ).

Подержанные автомобили с самой высокой средней таможенной стоимостью были экспортированы из Китая ( 507 тысяч грн) . Второй в перечне Кувейт со средней таможенной стоимостью подержанных легковушек на уровне 435 тысяч гривен , а третья — Россия (средняя стоимость 403 тысяч гривен). Кстати, импорт происходящих (то есть изготовленных) автомобилей в стране-агросоре запрещен с 2019 года. А вот машины, изготовленные в других странах, можно ввозить, даже если их экспортируют из России. По статистике Гостаможслужбы, таких в 2021 году было 81.

Самые дешевые подержанные легковушки оказались в Панаме (средняя таможенная стоимость 33,7 тысяч грн ), Словении ( 41,5 тысяч грн ) и Финляндии ( 42,7 тысяч грн ). Интересно, что в списке можно увидеть и другие экзотические страны типа Кипра, Мальты, Исландии и даже Иордании и Ливии. Учитывая особенности таких авторынков, здесь речь идет об экономической деятельности зарегистрированных там компаний, чем о покупке машин именно из этих стран, отмечают эксперты.

Средняя таможенная стоимость подержанных легковушек в самых популярных странах для экспорта транспортных средств в Украину в 2021 году составляла:

США — 204,4 тысячи грн

Польша — 122,4 тысячи грн

Германия — 75,6 тысячи грн

Читайте также:

Европейский авторынок показал новый исторический минимум по продаже автомобилей

Касается и Украины: в США стоимость подержанных автомобилей выросла на 40%

Рынок подержанных автомобилей: названы топ-10 стран, из которых украинцы ввозят машины с пробегом