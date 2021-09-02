Рынок новых коммерческих авто в августе установил рекорд: названы топ-10 марок, которые чаще всего покупали украинцы

Рынок новых коммерческих авто в августе установил рекорд: названы топ-10 марок, которые чаще всего покупали украинцы

Спрос в этом сегменте вырос на 22%.

Украинский рынок новых коммерческих автомобилей по итогам августа показал значительный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце было реализовано 1 350 экземпляров этого сегмента. Отмечается, что такое количество августовских регистраций грузовых и специальных авто стало рекордным, начиная с 2014 года.

Относительно прошлогоднего показателя потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 22 процента. Если сравнивать с июльским показателем, то в августе продали почти на 400 экземпляров меньше.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Citroen, 231 авто которой в августе получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились в 4 раза.

Второе место в рейтинге у Renault — 194 машины. Августовский спрос на новые коммерческие автомобили этой марки увеличился почти в два с половиной раза. Третий результат показала марка FIAT — 133 регистрации, что на 52% меньше, чем в прошлом году.

На четвертой позиции рейтинга белорусский МАЗ с 99 новыми авто пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом августовские регистрации новых МАЗ выросли на 8 процентов. Замыкает лидирующую пятерку Peugeot — 89 авто (-8%). В топ-10 также попали: Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford и Toyota.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 9,7 тысяч новых коммерческих авто. Это на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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