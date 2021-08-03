Рынок новых легковых авто в июле показал рост: какие машины покупали украинцы и какая модель стала бестселлером

Рынок новых легковых авто в июле показал рост: какие машины покупали украинцы и какая модель стала бестселлером

Спрос в этом сегменте вырос на 16%.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам июля 2021 года показал определенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 768 новых легковых автомобилей.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто в Украине вырос сразу на 16 процентов. Относительно результата предыдущего месяца, то регистрации новых машин выросли почти на тысячу экземпляров.

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Лучший результат на рынке вновь продемонстрировала японская марка Toyota, 15 35 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, что на 34% больше, чем год назад.

На втором месте, как и в предыдущем месяце, французская Renault. По сравнению с июлем 2020 года спрос на автомобили этой марки уменьшился почти на 10%, до 1 301. Третью строчку рейтинга с 87-процентным ростом уверенно заняла KIA. За месяц 800 новых авто этой корейской марки пополнили украинский автопарк.

Skoda продемонстрировала четвертый результат — 618 регистраций и добавила 35% к показателю июля прошлого года. Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 5% Hyundai — 465 экземпляров. Также в десятку самых популярных марок июля попали: Volkswagen — 452 (+25%); Nissan — 439 (+32%); Chery — 412 (+91%); Mitsubishi — 411 (+70%); Suzuki — 384 (+9%).

Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4, за июль автомобили этой модели получили 659 регистрационных номеров.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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