Рынок новых легковых авто в июле показал рост: какие машины покупали украинцы и какая модель стала бестселлером

Спрос в этом сегменте вырос на 16%.
Рынок новых легковых автомобилей по итогам июля 2021 года показал определенный рост.
Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9 768 новых легковых автомобилей.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто в Украине вырос сразу на 16 процентов. Относительно результата предыдущего месяца, то регистрации новых машин выросли почти на тысячу экземпляров.
Лучший результат на рынке вновь продемонстрировала японская марка Toyota, 15 35 автомобилям которой были выданы регистрационные номера, что на 34% больше, чем год назад.
На втором месте, как и в предыдущем месяце, французская Renault. По сравнению с июлем 2020 года спрос на автомобили этой марки уменьшился почти на 10%, до 1 301. Третью строчку рейтинга с 87-процентным ростом уверенно заняла KIA. За месяц 800 новых авто этой корейской марки пополнили украинский автопарк.
Skoda продемонстрировала четвертый результат — 618 регистраций и добавила 35% к показателю июля прошлого года. Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 5% Hyundai — 465 экземпляров. Также в десятку самых популярных марок июля попали: Volkswagen — 452 (+25%); Nissan — 439 (+32%); Chery — 412 (+91%); Mitsubishi — 411 (+70%); Suzuki — 384 (+9%).
Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4, за июль автомобили этой модели получили 659 регистрационных номеров.
Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 58,1 тысячи новых легковых автомобилей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.