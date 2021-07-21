Рынок подержанных авто: как изменились цены после легализации "евроблях" и сколько они стоят сейчас

Рынок подержанных авто: как изменились цены после легализации "евроблях" и сколько они стоят сейчас

На их стоимость также влияют карантин и общественный транспорт.

Эксперты рассказали, как изменились цены на рынке подержанных автомобилей после начала срока легализации "евроблях" и сколько они стоят сейчас.

Об этом сообщает Auto-Consulting.

Отмечается, что в этом вопросе нужно учитывать не только влияние легализации автомобилей на европейской регистрации. Нельзя сбрасывать со счетов ослабление карантина и восстановления регулярной работы общественного транспорта. Кроме того, массовая вакцинация делает поездку в маршрутке уже не такой опасной, с точки зрения заражения Covid-19.

Так, цены на настоящие "живые" иномарки прошлого года начинались от 1 800 долларов. Сегодня — это около 2 тысяч.

В то же время, в прошлом году всего за 550 долларов можно было купить Volkswagen Passat B2 1986 года выпуска. Сегодня Passat B2 1987 выпуска с пробегом в 400 тысяч км, который теоретически может быть на ходу, предлагают уже за 800 долларов. То есть, в среднем, цены на самые доступные подержанные иномарки, по сравнению с прошлым годом выросли процентов на 20. Но это касается только старых авто 20-30 лет.

Один из экспертов рассказал о том, что сегодня популярные модели предлагаются примерно по той же цене, что и в прошлом году. Но они за эти деньги — на 3-5 лет моложе. Другой специалист сообщил, что цены на внутреннем рынке часто не соответствуют реальному пробегу авто, поэтому может показаться, что они стали ниже. На самом деле, сейчас в странах ЕС старые автомобили наоборот подорожали, в среднем на тысячу евро. Причем, выбор стал меньше, а их пробег — больше.

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Итак, как изменились цены на вторичном рынке Украины после легализации "евроблях":

Audi A6

- год выпуска 1996 — 2 800 долларов;

- 2010 — 10 000;

- 2020 — 54 000.

Audi A4

- 1995 — 2 300;

- 2010 — 8 600;

- 2020 — 41 000.

Renault Scenic

- 1997 — 3 000;

- 2010 — 6 000;

- 2017 — 10 250.

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