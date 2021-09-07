Рынок подержанных авто в августе показал существенный рост: какие модели с пробегом чаще всего покупали украинцы

Рынок подержанных авто в августе показал существенный рост: какие модели с пробегом чаще всего покупали украинцы

Спрос в этом сегменте вырос на 56%.

Украинцы по итогам августа 2021 года зарегистрировали значительное количество подержанных автомобилей.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце на украинские номера перешли 51,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом, ввозимых из-за рубежа.

Отмечается, что такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 56% превысило показатель годичной давности. Итак, в августе доля подержанных иномарок составила почти 86% от всех легковых автомобилей, впервые регистрировались в Украине. Если брать во внимание показатель июля 2021-го, то он уменьшился на 3,2 тысячи экземпляров.

Самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Volkswagen Passa t. В течение августа 2021 года украинцы зарегистрировали 3 327 экземпляров этой марки.

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Второй результат у Renault Megane, за месяц на украинские номера перешли 2 832 авто с пробегом этой модели. На третьем месте Volkswagen Golf — 2 697 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 2 435 украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1 657 единиц. Всего с начала 2021 года украинские номера получили более 301 тысячи подержанных машин, завезенных из других стран, что на 46% больше чем в прошлом году и в четыре с половиной раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.

Ранее рассказывалось о том, что популярный среди украинцев аукцион повысил комиссию на покупку подержанного авто.

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