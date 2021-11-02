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Рынок подержанных автомобилей: названы топ-10 машин с пробегом, которые выбирают украинцы

Рынок подержанных автомобилей: названы топ-10 машин с пробегом, которые выбирают украинцы

Associated Press

По этому сегменту почти побит рекорд.

В октябре украинцы проявили серьезную заинтересованность в подержанных автомобилях.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В прошлом месяце на вторичном рынке украинцы купили 142 904 экземпляра легковых транспортных средств с пробегом. Это второй результат продажи подержанных "легковушек" в 2021 году. До рекорда в прошлом месяце (сентября 2021 года) не хватило всего 475 "легковиков".

По сравнению с предыдущим месяцем (сентябрем 2021 года) общий объем рынка минимально снизился — на 0,3%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка несколько возросла — с 38% до 41%; доля внутренних перепродаж соответственно снизилась с 62% до 60%. По сравнению с октябрем 2020 года общий объем рынка вырос на 18%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля увеличилась с 33% до 41%.

Следует отметить, что украинский вторичный авторынок пока не испытывает значительного влияния мирового кризиса автомобильной промышленности. Несмотря на то, что количество подержанных автомобилей за рубежом уменьшается вследствие уменьшения продаж новых из-за нехватки полупроводников и чипов, а цены растут, темпы импорта в Украину подержанных авто не спадают. Фактически темпы вторичного рынка в октябре 2021 года сохранились благодаря количественному росту именно импортных легковушек с пробегом. Это может быть связано также с приближающимся окончанием льготного растаможивания так называемых "евроблях", которое продолжается с мая этого года.

Что касается самых популярных моделей, то "народным" автомобилем украинцев третий год остается Volkswagen Passat. Таких моделей в течение октября приобрели аж 6,7 тысячи. Однако в октябрьском рейтинге по сравнению с сентябрем произошли интересные изменения.

Volkswagen Golf (5,1 тысячи) поднялся с третьей на вторую строчку, а Skoda Octavia (5 тысяч) соответственно опустилась со второй на третью. На две позиции опустилась Skoda Fabia (2,3 тысячи) – с 8 на 10.

Вашему вниманию топ-10 подержанных автомобилей по итогам октября:

  • Volkswagen Passat - 6742;
  • Volkswagen Golf — 5 125;
  • Skoda Octavia — 4 999;
  • Daewoo Lanos & Sens — 3 696;
  • Renault Megane — 3 258;
  • Ford Focus — 2 810;
  • Opel Astra — 2 504;
  • Audi A6 — 2 267;
  • Opel Zafira — 2091;
  • Skoda Fabia — 2 083.

По прогнозам экспертов Института исследований авторынка, спад продаж и импорта авто с пробегом ожидается в ноябре.

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