Рынок подержанных автомобилей: названы топ-10 машин с пробегом, которые выбирают украинцы

По этому сегменту почти побит рекорд.

В октябре украинцы проявили серьезную заинтересованность в подержанных автомобилях.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

В прошлом месяце на вторичном рынке украинцы купили 142 904 экземпляра легковых транспортных средств с пробегом. Это второй результат продажи подержанных "легковушек" в 2021 году. До рекорда в прошлом месяце (сентября 2021 года) не хватило всего 475 "легковиков".

По сравнению с предыдущим месяцем (сентябрем 2021 года) общий объем рынка минимально снизился — на 0,3%. Доля импорта подержанных автомобилей в структуре вторичного рынка несколько возросла — с 38% до 41%; доля внутренних перепродаж соответственно снизилась с 62% до 60%. По сравнению с октябрем 2020 года общий объем рынка вырос на 18%. Также изменилась структура рынка в пользу импорта: его доля увеличилась с 33% до 41%.

Следует отметить, что украинский вторичный авторынок пока не испытывает значительного влияния мирового кризиса автомобильной промышленности. Несмотря на то, что количество подержанных автомобилей за рубежом уменьшается вследствие уменьшения продаж новых из-за нехватки полупроводников и чипов, а цены растут, темпы импорта в Украину подержанных авто не спадают. Фактически темпы вторичного рынка в октябре 2021 года сохранились благодаря количественному росту именно импортных легковушек с пробегом. Это может быть связано также с приближающимся окончанием льготного растаможивания так называемых "евроблях", которое продолжается с мая этого года.

Что касается самых популярных моделей, то "народным" автомобилем украинцев третий год остается Volkswagen Passat. Таких моделей в течение октября приобрели аж 6,7 тысячи . Однако в октябрьском рейтинге по сравнению с сентябрем произошли интересные изменения.

Volkswagen Golf ( 5,1 тысячи ) поднялся с третьей на вторую строчку, а Skoda Octavia ( 5 тысяч ) соответственно опустилась со второй на третью. На две позиции опустилась Skoda Fabia ( 2,3 тысячи ) – с 8 на 10.

Вашему вниманию топ-10 подержанных автомобилей по итогам октября :

Volkswagen Passat - 6742;

Volkswagen Golf — 5 125;

Skoda Octavia — 4 999;

Daewoo Lanos & Sens — 3 696;

Renault Megane — 3 258;

Ford Focus — 2 810;

Opel Astra — 2 504;

Audi A6 — 2 267;

Opel Zafira — 2091;

Skoda Fabia — 2 083.

По прогнозам экспертов Института исследований авторынка, спад продаж и импорта авто с пробегом ожидается в ноябре.

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