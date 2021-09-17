С каких стран чаще всего ищут автомобили украинцы в Интернете

С каких стран чаще всего ищут автомобили украинцы в Интернете

Используются различные типы запросов.

Стало известно, с каких стран чаще всего находят автомобили украинцы в Интернете.

Соответствующее исследование провели специалисты цифрового консалтингового агентства "Ольшанский и Партнеры".

Отмечается, что более 1,35 млн раз в месяц украинцы находят авто в Интернете, непосредственно указывая этот фактор в строке поиска. Это 3,66% всего спроса на авторынке, что соответствует 16,2 млн запросов в год.

Так, украинцы находят авто, используя различные типы запросов:

непосредственно с "подержанные" + уточняющие факторы;

название агрегаторов, которые специализируются на продаже подержанных автомобилей;

название стран, откуда бы они хотели доставку авто.

Наиболее часто подержанные авто украинцы ищут в США. Всего за три года тренд вырос на 31% (в среднем от 87 тысяч до 115 тысяч запросов в месяц). Также за три года спрос на авто из Литвы снизился на 59% (от 136 тысяч до 56 тысяч запросов в месяц).

Еще более существенное снижение интереса у украинцев произошло относительно авто из Польши — такой спрос за три года упал на 62% (от 122 тысяч до 45 тысяч запросов в месяц).

В целом США, Литва, Германия — лидеры по интересам к подержанным авто. Вместе они собирают 53% всего спроса с указанием геофактора (в среднем около 300 тысяч запросов в месяц).

Для сравнения: доля спроса на новые автомобили — всего 0,2% (около 77 тысяч запросов в месяц или 924 тысячи запросов в год). Это означает, что при поиске новых авто онлайн украинцы больше руководствуются другим критериям — названием бренда, агрегатора, указанием города.

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