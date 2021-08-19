С огромным отрывом: назван самый популярный тип кузова авто, которому отдают предпочтение украинцы

С ним было приобретено более 60% машин.

Стал известен самый популярный тип кузова авто, которому отдавали предпочтение украинцы в июле 2021 года.

Соответствующую статистику подготовили эксперты Института исследований авторынка.

Как оказалось, из-за рубежа массово ввозят подержанные универсалы. Их было абсолютное большинство: 60% (37 тысяч экземпляров, прим.). На второй строчке оказался классический седан с долей в 22% (13 тысяч), а на третьем — хэтчбек (16%, и 9 тысяч). Меньше всего из-за границы ввозили лимузины (1 авто), жилые фургоны (2 авто), и фаэтоны (2 авто).

При покупке новой машины наши соотечественники также предпочитают практичному универсальному типу кузова. Таких авто среди общего количества оказалось аж 63% (6,5 тысяч). Хэтчбек выбрали 18% покупателей (1,9 тысяч), а седан оказался только на третьем месте рейтинга с 13% (1,4 тысячи). Меньше всего новыми покупали кабриолеты (4), пикапы (6) и купе (18).

Только во внутренних перепродажах авто предпочтение отдается седанам. Таких было 38% (31 тысяча). На втором месте — универсалы с 34% (28 тысяч). Третье место заняли авто в кузове типа хэтчбек — их в июле было 20% (17 тысяч) от общего количества перепроданных авто с пробегом. Наименее популярные типы кузовов — это жилой фургон (1 продано авто), лимузин (6 авто) и фаэтон (30 авто).

Ранее рассказывалось о том, как проверить состояние кузова при покупке подержанного автомобиля.

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