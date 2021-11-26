С сегодняшнего дня на украинских дорогах заработают 10 новых камер автоматической видеофиксации: адреса

С сегодняшнего дня на украинских дорогах заработают 10 новых камер автоматической видеофиксации: адреса

Всего по всей стране уже установлено 246 автоматических приборов фиксации нарушений ПДД.

Еще 10 новых дополнительных камер автоматической видеофиксации с сегодняшнего дня, 26 ноября, будут фиксировать нарушителей скорости.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 26 ноября.

Отмечается, что полиция их установила на самых аварийных участках в Запорожье, Львове, Тернополе, Донецкой области в направлении Константиновки, по две камеры на трассах в Николаевской и Ровенской областях и одну на автомагистрали Харьковской области.

В свою очередь первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий обнародовал адреса расположения приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД") - ул. Немировича-Данченко, 73 направление прибора ул. Лермонтова;

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД") - просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Красной Калины и ул. Княгини Ольги, 100-К направление прибора ул. Владимира Великого;

г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД") - просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца;

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД") - на 36 км + 492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка;

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД") - на 139 км + 684 автодороги М-14 направление прибора с. Константиновка и на 200 км + 036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев;

Ривненская область (2 прибора контроля "КАСКАД") - на 394 км + 318 автодороги М-06 направление прибора г. Львов и на 328 км + 826 автодороги М-06 направление прибора г. Киев;

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД") - на 49 км + 934 автодороги Р-46 направление прибора ул. Шевченко г. Богодухов.

Сейчас полиция отчитывается, что теперь нарушения по всей Украине будет фиксировать 246 автоматических приборов фото- и видеофиксации.

Карта размещения всех камер опубликована на сайте МВД.