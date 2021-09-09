Самодельный электрический "Запорожец" посоревновался в драг-рейсе с Tesla: кто победил

Самодельный электрический "Запорожец" посоревновался в драг-рейсе с Tesla: кто победил

Этот ЗАЗ-965 разгоняется до "сотни" за 4,3 секунды, а Model S делает это на две секунды дольше.

Самодельный электрический ЗАЗ-965 обогнал в драг-рейсе Tesla Model S P85.

Видео с гонкой опубликовано на YouTube-канале TWIN BATTERY technology, автор которого и создал этот "Запорожец".

ЗАЗ имеет гораздо более быстрый старт, чем электромобиль компании Илона Маска, и идет быстрее его до 100 км/ч.

Затем Model S стремительно обгоняет 965-го на 110 км/ч, но потому что водитель последнего отпустил акселератор.

Автомобили провели две гонки, и в каждой "Запорожец" был быстрее до "сотни". Однако в последнем драг-рейсе Tesla смогла догнать его только на 130 км/ч, но только потому что что на нем пока не стоит разгоняться до больших показателей.

Электрический "горбатый" оснащен приводом от Nissan Leaf первого поколения. С его помощью автомобиль достигает 100 км/ч за 4,3 секунды, а 1/8 мили (200 метров, — прим.) он проезжает за 8,8 секунд.

В то же время Model S проходит это за 6,3 и 9,7 секунд соответственно, согласно тестам автора видео.

Ранее сообщалось, что Tesla Model S устроил эпическую дуэль на треке с болидом "Формулы-1".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку