Самые популярные АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

Сети мгновенно отреагировали на изменения от Минэкономики.

Ряд популярных украинских АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 1 грн/л, до 30,99 грн/л, бензин марки А-92 — на 67 коп./л, до 31,61 грн/л, и дизельное топливо — на 63 коп./л, до 29,32 грн/л. В сети AMIC цены на бензин и дизельное топливо выросли в среднем 64-68 коп./л.

SOCAR повысила стоимость бензина на 67-80 коп./л, а Shell — на 63-70 коп./л. Такие сети как KLO, "Параллель", UPG, Chipo и "Автотранс" подняли цены на топливо в пределах 0,05-1,2 грн/л.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины недавно опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены бензина на данный момент составляют 26,61 гривны за литр, для дизельного топлива — 22,32 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 67 коп./литр и 63 коп./литр соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 31,61 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 29,32 грн/л.

Ранее рассказывалось о том, что будет с ценами на бензин и дизельное топливо в ближайшее время.

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