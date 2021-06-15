Самые популярные АЗС Украины изменили цены на бензин и дизельное топливо

И это после обновленной предельной стоимости от Минэкономики.

Ряд украинских АЗС во вторник, 15 июня, скорректировали цены бензина и дизельного топлива.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Так, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 15 коп./л и составила 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 коп./л — до 29,29 грн/л, а дизельное топливо — на 37 коп./л, до 27,71 грн/л.

Такой рост стал результатом корректировки стоимости топлива согласно постановлению правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменении предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 коп./л, до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.

SOCAR повысил цену бензина на 23-90 коп./л, ДТ — на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. Отметим, в компании заявляют, что дизтопливо, которое реализуется, подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию.

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В сети KLO все виды топлива подорожали на 70 коп./л: "двойка" — до 29,99 грн/л, "пятерка" — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,59 грн/л. Дискаунтеры "БРСМ-Нафта" и Motto подняли цену только бензина и только на 23-30 коп./л. Также откорректировали свои цены в сторону увеличения AMIC, Shell, UPG, УГВ и "Параллель".

enkorr.ua

Добавим, что Кабмин совсем недавно принял госрегулирования цен на топливо. В частности, были приняты изменения правительственного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года. В связи с этим, ряд АЗС приняли решение прекратить продажу премиального топлива.

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